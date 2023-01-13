Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 229’uncu gününde

Evlat nöbeti kararlı şekilde devam ediyor...Evlatlarının hain terör örgütü tarafından kaçırıldığını ileri süren aileler birbirine destek çıkıyor.Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 229'uncu gününde sürüyor.Kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemine devam eden ağabey Rauf Turan, 2014'te kandırılarak dağa kaçırılan kardeşini beklediğini söyledi.İHA'nın haberine göre, Turan, '2014'te kardeşimi kandırıp dağa kaçırmışlardı. Onun için buradayız ailelerle birlikte gelmelerini bekliyoruz. HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü, daha öncede erkek kardeşim burada eylemdeydi sonrasında ben geldim. Buradayız, dört gözle kardeşimin gelmesini bekliyoruz.' dedi.