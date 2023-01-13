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Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: 'Biz olmadan seçimi kazanamazsanız'

CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de yaptığı programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerine tepki göstermiş, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Şirin Payzın'a yanıt verdi. Şirin Payzın için "nezaketsin" diyen Ahmet Davutoğlu, 6'lı masaya da gözdağı vermeyi ihmal etmedi, "Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımızı çıkınca görürsünüz. Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" dedi.

Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: 'Biz olmadan seçimi kazanamazsanız'
Ekleme: 13.01.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.01.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: 'Biz olmadan seçimi kazanamazsanız'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek 'Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır' şeklinde konuştu.

ŞİRİN PAYZIN'DAN TEPKİ: BU ÖZGÜVEN NEREDEN GELİYOR?

CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de yaptığı programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır' sözlerine tepki gösterdi, 'Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı' ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN 6'LI MASAYA GÖZDAĞI

Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Şirin Payzın'ın sözlerine yanıt verdi. 'Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim.' diyen Davutoğlu, 'Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımızı çıkınca görürsünüz.' ifadesini kullandı.

Davutoğlu sözlerinin devamında 6'lı masaya ve muhalif medyaya da gözdağı verdi. Davutoğlu, 'Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?' diye konuştu.
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