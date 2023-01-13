Bursa'da 14 yıl önce kardeşini öldüren adamı trafikte sıkıştırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Kentte Yeni Sanayi Sitesi girişinde saat 13.30 sıralarından Hüseyin Zümrüt'ün (70) kullandığı hafif ticari araç, bir başka hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, tabancasını çekip peş peşe ateş etmesi üzerine Zümrüt kanlar içinde kaldı. Bunun yanı sıra şüpheli ise kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Zümrüt, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin Orhan Korkmaz olduğu tespit edildi.Hüseyin Zümrüt’ün, Korkmaz’ın kardeşi Mustafa Korkmaz’ı 2009 yılında düğününe bir hafta kala, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü, bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.