Başkan Erdoğan: Rami Kütüphanesi'ni aynı zamanda kültür merkezi olarak planladık

Başkan Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli açıklamalar:'Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sevgili kitapseverler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rami Kütüphanesi'nin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Halk Müziğine önemli katkılar yapmış bir isimdir. Birbirinden önemli eserler üretmiştir. Allah yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin.Rami Kışlası'nın ülkemizin son 2,5 asrında çok önemli yeri var. Burada uzunca bir zaman peynir, sucuk, pastırma satışı yaptık. Burada bir geçmişimiz var. Bir de tabii, az önce izlediğimiz gibi burası ne haldeydi. Topta oynadık burada. Böyle bir mazimiz var.Hepsinden öte Sultan 2. Mahmut Osmanlı-Rusya Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yönetmiştir. Zaman içinde tahribata uğrayan bu eseri kütüphaneye çevirmek için yaptığımız çalışmalar sona erdi.Kütüphane haftanın her günü 24 saat açık olacak. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçer, peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. İlk etapta 2,5 milyonu aşkın kitap bulunuyor. Kitap sayısı zamanla artacaktır.Dijital kaynaklar da burada meraklılarıyla buluşacaktır. İstanbul'a kazandırdığımız bu güzel kültür merkezinin dönüşümünde emeği geçen başta Sayın bakanımız olmak üzere tüm ekibini herkesi özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten bu eser her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdadımıza karşı sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz.AKM'yi yürütülen tüm olumsuz kampanyalara rağmen yeniden İstanbul'un kültür-sanat hayatına kazandırdık. Sadece kütüphane değil kültür merkezi olarak planladık.Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.Çorbanızı içeceksiniz, kek yiyeceksiniz. Yarından itibaren bu uygulama başlıyor. Önceliklerimizin arasına eğitimi aldık.