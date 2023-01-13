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Bakan Soylu, kırsal yapısı tamamen biten örgütleri açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir."

Bakan Soylu, kırsal yapısı tamamen biten örgütleri açıkladı
Ekleme: 13.01.2023 - 10:57 Güncelleme: 13.01.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu, kırsal yapısı tamamen biten örgütleri açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

'Şehirde kırsal, terör örgütünü bir daha ayağa kaldıramayacak şekilde beline vurulan darbenin sahibi olmuşlardır. Eğer biz teşkilatlarımızla ilgili böyle bir değerlendirmeyi yapabiliyorsak, aynı değerlendirmeyi devletimiz, milletimiz için yapabilecek kapasitedeyiz. Elbette ki bu yıl yaklaşık 46 milyon turist, 51.5 milyar dolar civarında bir turizm elde edilmişse, Türkiye'nin doğusunda fabrikalar her şekilde artıyorsa, istihdam 31 milyonu aşmış ise ihracat 254 milyar seviyesine ulaşmış ise burada etrafındaki ateş çemberine rağmen kahramanlarımızın katkısı çok büyüktür. Bu anlayışla birlikte şunu çok net bir şekilde ifade etmem gerekir.

Güvenlik sahasında bir yandan terör, uyuşturucu kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan da teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız.

Tek terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın. Kırsalda veya şehirde ne kadar başarılı olursak olalım bu teyakkuzu devam ettirmeliyiz. Teröristlere göz açtırmamalıyız.

2022 yılında DEAŞ, FETÖ, sol terör örgütleri, PKK/KCK yönelik 16 bin 212 operasyon yapıldı. 28 bin gözaltı, 4 bin 545 tutuklama gerçekleşti.

DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.'
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