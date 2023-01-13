Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Millet Bahçelerini fidanlarla buluşturduklarını dile getiren Kurum, Millet Bahçelerinin en büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak nisan ayında bitirerek, vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Millet bahçesini fethin 570'inci yıl dönümünde tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye armağan edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi” programına katıldı.Bakan Kurum, '81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktığımız millet bahçelerimizde şu an itibariyle 468 millet bahçesine ulaştık. İnşallah en büyük millet bahçemizi de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak Nisan ayında bitirip İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethin 570'inci yıl dönümünde tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye armağan edeceğiz' ifadelerini kullandı.Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, küresel kirliliğin yüzde 75'inden insanların sorumlu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, 'Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız' şeklinde konuştu.Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinden fotoğraflar: