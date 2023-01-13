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Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin artışını kontrol eden dipsavakların test edilmesine ilişkin, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak" dedi.

Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak
Ekleme: 13.01.2023 - 01:10 Güncelleme: 13.01.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle birlikte su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 adet dipsavak, başarıyla test edildi. Böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak' ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak

49 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaşarak dipsavakların seviyesine geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki DSİ Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan baraj gölünde biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı.

Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun bir şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek olan 4 adet dipsavak açılıp kapatılarak sorunsuz bir şekilde test edildi.

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