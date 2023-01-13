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Ali Babacan: Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme ihtimalini değerlendirdi.

Ali Babacan: Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Ekleme: 13.01.2023 - 12:12 Güncelleme: 13.01.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan: Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
Genel seçimlere az bir zaman kala altılı masanın küçük ortaklarından gelen açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, masadaki adayın kendi sözlerini dinlememesi durumunda 'Kriz çıkar. Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.' sözleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Muhalefet cephesinin de tepkisini çeken Davutoğlu'nun ardından şimdi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuştu.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Babacan, önceliklerinin altılı masadan bir genel başkanın aday çıkarılması olduğunu söyledi.

'Altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim'
Konuyla ilgili sözlerine devam eden Babacan, kendi adaylığıyla ilgili ise 'Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.' dedi.

Öte yandan Babacan'ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

'Önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması'
Ali Babacan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

'Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.'
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