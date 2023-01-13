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Ali Babacan'dan Şebnem Korur Fincancı'ya 'geçmiş olsun'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, katıldıkları bir tiyatro gösterisinin bitiminde TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iddiasında bulunan Şebnem Korur Financı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Babacan'dan Şebnem Korur Fincancı'ya 'geçmiş olsun'
Ekleme: 13.01.2023 - 13:23 Güncelleme: 13.01.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'dan Şebnem Korur Fincancı'ya 'geçmiş olsun'
Genel seçimlere yaklaştığımız bu günlerde altılı masanın ortakları gündemden düşmek bilmiyor.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, katıldıkları bir tiyatro gösterisinin bitiminde TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iddiasında bulunan Şebnem Korur Financı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Babacan, 6'lı masanın kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterme ihtimalini değerlendirdiğinde ''Hem rahat seçilirim, hem de en iyi şekilde yönetirim'' açıklamasında bulunmuştu. Bu demecinin ardından TSK'ya fütursuzca iftira atan Şebnem Korur Fincancı'yla son derece keyifli şekilde iletişim kurarken görüntülenmesi olası bir 'oy toplama' ihtimalini akıllara getirdi.

6'lı masadaki küçük ortakları olmak üzere muhalefet cephesinden Ali Babacan'a nasıl bir tepki verileceği merak konusu...

Şebnem Korur Fincancı ne demişti?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Tutuklu yargılandığı davada mahkeme Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

Ali Babacan'dan Şebnem Korur Fincancı'ya 'geçmiş olsun'
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