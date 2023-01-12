Yargıtay Başkanı Akarca, 'Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı”na katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanlığı tarafından İstanbul'da 12-13 Ocak'ta düzenlenen, '10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akarca, iyi işleyen bir hukuk sisteminin, toplumsal barışın, refahın ve devlet düzeninin teminatı olduğunu, yasama ve yargı ne kadar önemli ise öğretinin de o kadar önemli olduğunu söyleyerek, 'Zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur' diye konuştu.Toplumsal barışın ve düzenin sağlanması bakımından en önemli temel kanunlardan birinin Türk Borçlar Kanunu olduğunun altın çizen Akarca, Türk Borçlar Kanunu'nun uygulanması bakımından hukukta zengin bir bilgi birikimi olduğunu ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin büyük ölçüde korunmuş olmasının, Türk Borçlar Kanunu'na uyum sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülmesinde çok önemli bir yeri olduğunu aktardı.Programda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da konuşma gerçekleştirdi.İki gün sürecek olan Çalıştayın oturum başkanlığını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yapacak.