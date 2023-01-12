  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, "Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret" adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolat yaptığı açıklamada "Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.01.2023 - 22:28 Güncelleme: 12.01.2023 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyretABD'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile THY Genel Yönetim Binası'nda bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede konuşulan konulara değindi.

THY'nin gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Bolat, Türk dizilerine yoğun ilgi gösteren Amerikalı ev hanımları için geliştirilen, 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' adlı projeyi ilk kez Başkonsolos Eadeh'e anlattı.

THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret

ABD'de Türk dizilerine olan ilgilinin kendilerini böyle bir proje geliştirmeye fırsatı verdiğini ifade eden Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilere olan katkımızın önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını planlıyoruz. ABD'den 2 milyon turist getirme projemiz kapsamında, ilk defa ilan edeceğimiz 'Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret' paket programından bahsettik. Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz kasım ayında Miami'de düzenlediğimiz etkinliğimizde Türk dizilerine olan ilgiye paralel, Türkçemize olan ilginin de bu paket fırsatları ile daha da artacağına inanıyoruz.'

Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olan THY, geliştirdiği yeni projeler ve tanıtım programlarıyla hem diğer hizmet ihracatı sektörlerine hem de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısına önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.

Amerika'dan 2 milyon turisti Türkiye'ye getirme hedefleri kapsamında Amerika'daki şehirlerde yapılan tanıtım programlarının da sürmesi bekleniyor.

Türk dizilerine önemli bir ilgi duyan Amerikalı ev hanımları için planlanan projenin detaylarının kısa süre içerisinde paylaşılacağı öğrenildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu