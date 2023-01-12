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TBMM Başkanı Şentop'tan flaş karar! İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz." " ifadesini kullanmıştı. Bu tepki ardından Şentop, flaş bir karar ile İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal etti. .

TBMM Başkanı Şentop'tan flaş karar! İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal edildi.
Ekleme: 12.01.2023 - 20:44 Güncelleme: 12.01.2023 - 21:06 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş karar! İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in Türkiye'yi ziyaretine ilişkin planı iptal edildi.
Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta ülkemize yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN SERT TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN EYLEMİ LANETLİYORUZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, 'İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz.'
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