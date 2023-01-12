Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3, FETÖ'ye yönelik operasyonda ise 1 olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Kent genelinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK'ya terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphesiyle 3, FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 olmak üzere toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.