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Rusya, 1 yıldır gözaltında tuttuğu ABD'li eski askeri serbest bıraktı

Rusya'da yaklaşık 1 yıldır gözaltında tutulan ABD'li eski asker Taylor Dudley, ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson'ın yardımıyla yürütülen müzakereler kapsamında serbest bırakıldı.

Ekleme: 12.01.2023 - 19:45 Güncelleme: 12.01.2023 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Rusya, 1 yıldır gözaltında tuttuğu ABD'li eski askeri serbest bıraktı
Polonya'ya bir müzik festivaline katılmak üzere gittiği sırada Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geçen ABD'li eski asker 35 yaşındaki Taylor Dudley 22 Nisan 2022'de Rusya tarafından gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 1 yıldır gözaltına tutulan Dudley, ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson ve ABD Büyükelçiliği'nin yardımıyla yürütülen müzakereler kapsamında serbest bırakıldı.

"SERBEST KALDIĞINI GÖRMEK HARİKA"

Dudley aile sözcüsü Jonathan Franks CNN International'a yaptığı açıklamada, Dudley'nin yaklaşık bir yıllık müzakerelerin ardından bugün Rusya-Polonya Bagrationovsk-Bezledy sınır kapısında serbest bırakıldığını söyleyerek, "Yoğun çalışmanın ardından, Taylor Dudley'nin serbest kaldığını görmek harika. Moskova ve Kaliningrad'da çok çalıştık ve bunu ilk olarak Rus yetkililerle Brittney Griner, Paul Whelan ve Trevor Reed ile ilgili toplantılarımızda gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

WHELAN, 16 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

ABD, İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşı olan eski asker Paul Whelan, bir istihbarat operasyonuna karıştığı iddiasıyla Rus yetkililer tarafından Aralık 2018'de başkent Moskova'daki bir otelde gözaltına alınmıştı. Whelan, hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada Haziran 2020'de mahkum edilmiş ve 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD'li yetkililer, geçtiğimiz yıl Whelan, ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ile Rus silah tüccarı Viktor Bout arasında bir mahkum takası teklif etmiş fakat Rusya, sadece Griner'ı serbest bırakmıştı.
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