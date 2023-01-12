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Rekabet Kurumu harekete geçti! Ankara ve İstanbul'daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu harekete geçti! Ankara ve İstanbul'daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı
Ekleme: 12.01.2023 - 10:34 Güncelleme: 12.01.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Rekabet Kurumu harekete geçti! Ankara ve İstanbul'daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı
İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23 Kasım 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren; ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi.
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