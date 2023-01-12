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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı

Bursa'da, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.

Ekleme: 12.01.2023 - 09:09 Güncelleme: 12.01.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralıKaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi.

Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti. Yaşanan takip sırasında Arif'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi'nde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Kara'ya dakikalarca kalp masajı yaptı.M İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arif'in ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı

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