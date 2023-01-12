Numan Kurtulmuş'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin, terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."