Muğla, 2 milyon 977 bin yabancı turist ağırladı

2020 ve 2021 yıllarında tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler arası seyahat kısıtlamasının etkisini azalttığı 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başlaması bu ülkelerden turist beklentisini zora soktu.Buna rağmen Türkiye, 2022’de eski günlerini aratmadı…Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla, 2022 yılını bir önceki yıla oranlar yüzde 175’lik bir artışla kapattı.2021 yılında Muğla’yı 1 milyon 083 bin 589 yabancı ziyaret ederken, 2022 yılında bu rakam 2 milyon 977 bin 103’e yükseldi.Muğla’yı en fazla tercih eden ülkeler sıralamasında yıllardır üstünlüğünü sürdüren ve Türkiye’de en fazla Muğla’yı tercih eden İngilizler oldu.Muğla’ya 2022 yılında 1 milyon 283 bin 592 İngiliz turist tercih etti.İngilizleri 362 bin 361 kişi ile Rusya Federasyonu, 219 bin 563 kişi ile Almanya, 173 bin 782 kişi ile Polonya ve 107 bin 115 kişi ile Hollanda takip etti.İHA’nın haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle 2022 yılında Rusya’dan 362 bin, Ukrayna’dan ise 12 bin 364 kişi ziyaret etti.Ukrayna 2021 yılında Muğla’ya 273 bin 939 kişi ziyaret etmişti.2019 yılında pandemi ve savaş öncesi Muğla’ya Rusya ve Ukrayna’dan yıllık yaklaşık 750 bin ziyaretçi geliyordu.Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki Uluslararası havalimanına sahip Muğla’ya gelen 2 milyon 977 bin yabancı turistin 2 milyon 530 bin 680’i uçak ile havalimanlarına iniş yaptı.İki uluslararası havalimanının yanında 10 deniz gümrük giriş kapısı bulunurken, 553 bin 577 yabancı turist de limanlardaki gümrük kapılarından giriş yaptı.