Mevlüt Çavuşoğlu: 5 milyon ton tahıl, Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda ziyareti kapsamında mevkidaşı Vincent Biruta ile görüştü.Bakan Çavuşoğlu ve Biruta, başkent Kigali'de ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, Türkiye ile Ruanda arasındaki ikili ilişkiler, ekonomi, yatırım, enerji, savunma sanayii, kültür ve eğitim olmak üzere birçok alandaki ilişkileri ele aldıklarını belirtti.Siyasi konsültasyon mekanizmasını aktif hale getirmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, bu çerçevede Ruanda Parlamentosu'yla dostluk grubu kurulmasını da önemli bulduklarını kaydetti.Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:'Tahıl anlaşması bizim BM ile birlikte arabuluculuğunu yaptığımız anlaşma. Bu anlaşma sayesinde 17 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına erişim hakkı kazandı. 5 milyon ton tahıl doğrudan Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildi. Tahılın yüzde 60'ından daha fazlası düşük ve orta gelirli ülkelere gitti, bu aslında bizim önceliğimizdi.”Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hızlı geliştiğine işaret ederek 'Ticaret hacmimiz son 3 yılda 5 kat arttı. Bu çerçevede gerçekleşmeleri detaylı bir biçimde değerlendirip birlikte çalışabileceğimize eminim. Ticaret hacmimizi çok daha fazla arttırmak ve daha dengeli hale getirmek için her iki tarafça da yapılabilecek çalışmalar var. Bunu görüşmelerimiz sırasında ifade ettim.' değerlendirmesini yaptı.Ruanda'daki Türk yatırımlarının yarım milyar dolara ulaştığını ve bunun ülkedeki yabancı yatırımın yüzde 13'ünü oluşturduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türk firmalarının turizm, enerji ve inşaat sektöründeki projelere önem verdiğini dile getirdi.Çavuşoğlu, Türk firmalarına duydukları güvenden ve sağlamış oldukları destek dolayısıyla Ruanda hükümetine teşekkür etti.Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kigali arasında günlük uçuşlar gerçekleştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini genişleteceklerini aktardı.Çavuşoğlu, 185'ten fazla Ruandalı öğrenciye Türkiye Bursu hakkı tanındığını ve Diplomasi Akademisi'nde yüzden fazla Ruandalı diplomata eğitim verildiğini belirtti.Yunus Emre Enstitüsü'nün Ruanda'da ofis açtığını ve Ruanda Üniversitesi'ndeki kampüste de bir merkezi bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Ruanda'da Türk dili ve Türk dilindeki eğitimlerin son derece popüler hale gelmesinden çok büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.Çavuşoğlu, basın toplantısı öncesi kültür ve bilim teknoloji ve yenilikçilik alanında iki iş birliği anlaşması imzaladıklarını ve bu çerçevedeki iş birliğini devam ettirmek istediklerini, güvenlik alanında ve savunma sanayiindeki iş birliğini artırmaya karar verdiklerini kaydetti.FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda verdiği destekten dolayı Ruanda'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, Ruanda yönetiminin ülkelerindeki FETÖ mevcudiyetiyle ilgili çok tedbirler aldığına işaret etti.Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin kendisini kabul edeceğini, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini ileteceğini aktardı.Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yasal altyapısını güçlendirirken bir taraftan birçok alanda bunu karşılıklı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar ile güçlendirildiğini belirtti.Türk firmalarının altyapı projelerine ilgi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, Türk firmalarının önemli projelere imza attığını belirterek, “Mesela dün gece kaldığımız otel ve oradaki konferans merkezi 6 yıl önce buraya geldiğimde inşaat aşamasındaydı.Bu forumlar ve bu tür düzenlemeler bu tür olasılıklar, her iki taraftan iş çevrelerinin temsil edilmesi açısından önemli. Bizler bu çerçevede ikili ticaretin de arttığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, 'Ulaştığımız seviye bizi tatmin eden bir seviye değil, yıllar içerisinde 5 kat arttı ama çok büyük bir potansiyel de var. Dolayısıyla yeni bazı hedefler belirlenebilir. Bu çerçevede çalışmalarımızı çok daha artırabiliriz. Firmaların daha fazla yatırım yapmasını teşvik edebiliriz.' diye ekledi.AA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmaların ve belgelerin imzalanmasının sadece yasal altyapıyı güçlendirmekle kalmadığını iki tarafın da bazı mekanizmalar kurmasını sağladığını aktardı.“Bu nedenle anlaşmaların onaylanması ve başarılı bir biçimde uygulanması da bir o kadar önemli.” diyen Çavuşoğlu, anlaşmaların uygulanmasını ve onaylanmasının takip edildiğini kaydetti.Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta da Türkiye ile ikili ticaretin 180 milyon dolar seviyesine ulaştığını, ülkesindeki Türk yatırımlarının yarım milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.İki ülke arasında ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim, vize istisnaları ve kültürel diplomasi gibi birçok alanda anlaşmaların bulunduğunu kaydeden Biruta, ziyaret kapsamında da ilave anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarının imzalandığını söyledi.Bu anlaşmalar arasında Türkiye Maarif Vakfının Ruanda'da faaliyet gösterebilmesi için bir anlaşmanın bulunduğunu da ifade eden Biruta, 'İmzalanan anlaşmalar, her iki ülke arasındaki iş birliğini son derece verimli seviyeye getirmek için temel altyapıyı oluşturuyor.' diye konuştu.Biruta, anlaşmalar sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığını belirterek, '33 milyon dolardan 180 milyon dolara ulaştı. Bu çerçevede Türk şirketleri tarafından Ruanda'ya önemli oranda yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımın miktarı yarım milyar dolara ulaştı.' dedi.İstanbul ile Kigali arasında günlük Türk Hava Yolları uçuşlarının yapıldığını anlatan Biruta, bu sayede iki ülke vatandaşları ve iş çevrelerinin desteklendiğini ifade etti.'Daha ileri hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. İmzalanan anlaşmalar önemli bir yatırım imkanı sağlıyor bize.' diyen Biruta, Türk iş insanlarını Ruanda'ya davet etti ve iş birliği anlaşmalarının sonuçlarının da yakında görüleceğini vurguladı.