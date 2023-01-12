Meral Akşener hastaneye kaldırıldı!
Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Şahin ayrıca, Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel’in aktardığı bilgiye göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
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