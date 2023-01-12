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Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti

İsrail askerleri İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda, baskınla birçok eve girerek arama tarama operasyonları yaptı. Bu sırada işgalci İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı. Çok sayıda Filistinli genç İsrail askerlerince gözaltına alındı, oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan Filistinli bir baba, işgalci İsrail askerlerince açılan ateş sonucu kalbinden vurularak şehit edildi.

Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti
Ekleme: 12.01.2023 - 10:45 Güncelleme: 12.01.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda, oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan Filistinli bir baba, işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda Semir Avni Harbi Aslan (41) adlı bir Filistinliyi şehit etti.

Kalbinden vurularak şehit edildi
Açıklamada, Aslan'ın mülteci kampına baskın düzenleyen işgalci İsrail askerlerince açılan ateş sonucu göğsüne mermi isabet etmesiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Evlere baskın yapıldı
Bölgedeki görgü tanıklarına göre, işgalci İsrail kuvvetleri baskınla Kalendiya'da birçok eve girerek arama tarama operasyonları yaptı. Bu sırada işgalci İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı.

Oğlunu korumaya çalıştı
Kalendiya Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada ise baskında Kalendiya'dan çok sayıda Filistinli gencin işgalci İsrail askerlerince gözaltına alındığı, Aslan'ın da oğlunu gözaltına almak isteyen askerlere engel olmak için verdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti

Kudüs'te işgalci İsrail askerleri çocuğunu korumaya çalışan Filistinli babayı şehit etti
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