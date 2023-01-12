Kilis'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde 12 Ocak 2023 tarihinde Kilis- Gaziantep karayolunda icra edilen yol kontrolünde E.Ç., M.Ç., F.P., M.M. ve E.B. isimli şüpheli şahısların valizlerinde yapılan aramada, 690 paket gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet şarj aleti, 5 adet airpod, aracın bagajında gerçekleştirilen aramada ise 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI