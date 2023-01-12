Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imza yetkisi açıklaması: 6 lider eşittir

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda.Cumhur İttifakı seçime Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girecek, fakat muhalefette henüz bir isim üzerinde uzlaşma yok.Muhalefet tarafı ise sürekli toplantılarına devam etse de adaylık bir kenara kimin hangi yetkide olacağına bile karar verebilmiş değil.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleri gündemdeki yerini koruyor.Kılıçdaroğlu'ndan destek geldiMuhalefet cephesinden küçük partilerin bu kadar söz sahibi olmaması gerekir açıklamalarına rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bu açıklamalara destek geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'imza yetkisi' konusuna ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin görüşlerini aktardı.Kılıçdaroğlu, '6 partinin de bu iş birliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar.' dedi.'İki ayrı kriterimiz var.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, '6 partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, '6 partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık.' açıklamasında bulundu.