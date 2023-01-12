Kabil'deki patlamayı DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde dün meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı. Açıklama, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya hesabından geldi.
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
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