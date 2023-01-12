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İYİ Parti'li Orhun Ertürkmen: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Onlar belediye başkanlığına devam edecek' sözlerine rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini belirtti. Ertürkmen, "Biz iki belediye başkanımızla da tamamız, kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor ama başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz" dedi.

İYİ Parti'li Orhun Ertürkmen: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz
Ekleme: 12.01.2023 - 20:29 Güncelleme: 12.01.2023 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'li Orhun Ertürkmen: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz
İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, Adem Metan'ın 'Peki Ya Sonra' isimli YouTube programına konuk oldu.

Burada Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamada bulunan Ertürkmen, aday konusunda riske girilmemesi gerektiğini söyledi.

Seçimi parlamenter sisteme dönmek mi yoksa cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı olarak yorumladıklarını söyleyen Ertürkmen, “Söz hakkımız olduğu için sözümüzü 'kazanacak aday olsun' diyerek söylüyoruz. Çünkü bu seçim, eğer kaybedilirse bir daha parlamenter sisteme dönülemeyecek bir seçim. Kesinlikle kazanılacağını düşünüyorum fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz.” dedi.

'YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DESTEKLERİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Onlar belediye başkanlığına devam edecek' sözlerine rağmen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini belirten Ertürkmen, şu ifadeleri kullandı:

'Orada da kazanacak aday olarak düşündüğümüz iki isim var. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz iki belediye başkanımızla da tamamız, kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor ama başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz. Yavaş ve İmamoğlu'nun kazanacağına inanan bir siyasetçiyim. Buradan da isimleri masaya gelirse destekleyeceğimizi söylüyorum.'
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