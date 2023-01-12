İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı
Ankara'ya karşı üslubunda geri adım atan Kristersson, NATO ülkelerinin iç kararlarına saygı duyduklarını söyledi.
Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusunda adım atmasını bekliyor.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını söyledi.
Kristersson'dan geri adım: Yanlış anlaşıldım
Askeri ittifaka üyelik kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi. Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir ton kullandı.
"Kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz"
"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." diyen Kristersson şöyle konuştu:
"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."
"Güçlü destek hissediyoruz"
Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.
"Kararları mahkemeler veriyor"
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamayan iki NATO üyesi ülke konumunda.
Financial Times'ın aktardığına göre, Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor." ifadelerini kullandı.
Ankara, terörle iltisaklı ve diğer şüphelilerin iadesini istiyor. Kristersson, mahkeme kararlarına ilişkin değişiklik yapamayacaklarını sözlerine ekledi.
Stoltenberg: Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var
Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin Türkiye'nin vereceği onayla sonlandırılacağına inandığını belirtti.
"Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var." diyen Stoltenberg, "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terörden yara almadı. O yüzden NATO müttefikleri ve İsveç ile Finlandiya’nın bu konuda daha fazla çalışmasını memnuniyetle karşılamalıyız." şeklinde konuştu.
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