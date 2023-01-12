Gürsel Tekin aylar sonra HDP’ye bakanlık iddiasını yineledi: Benim hiç geri vitesim yok

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. 'HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız.' diyen Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.Gürsel Tekin, 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi?' sorusuna şu şekilde yanıt vermişti'Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürtlere de deyin ki 'Sizin oyunuzu askıya aldık'. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.'CHP'li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?' diyerek HDP'ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.Geçtiğimiz aylarda HDP''ye bakanlık verilebileceğini söyleyince, başta ittifak ortaklarından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere kamuoyunda tepki gören CHP'li Gürsel Tekin, aylar sonra yine konuştu. Tekin, HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini yineledi.İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verir misiniz? sorusuna, CHP'li Gürsel Tekin; 'Benim hiç geri vitesim yok. Elbette veririz.' cevabını verdi