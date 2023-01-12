Gelecek Partisi'ni sarsan istifa: 'Partide kadınlara taciz var, tacizciler korunuyor!'

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve CHP öncülüğündeki 6'lı masaya eklemlenen Gelecek Partisi'nde ayrılıklar sürüyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti.Şerefoğlu, istifasını “10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum.” ifadeleriyle duyurdu.İstifasına ilişkin 2 sayfalık açıklama yayımlayan Şerefoğlu zehir zemberek söylemlerde bulundu.İstifa gerekçeleri arasında “liyakatsiz başkanlar” ve “Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası” gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, tacizcierin bir tanesinin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının 1 yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu.Şerefoğlu'nun “@serefogluf” uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yayımladığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“2016 yılında Sayın Davutoğlu'na yapılmış olan haksızlığa karşı durup, aile ve çevremin bütün baskılarına rağmen cesur bir şekilde kızımla birlikte destekleyicisi oldum. Bu süreçteki samimi ve cesur iletişimimiz aile dostluğuna dönüştü. 2018 yılında kendisi parti kuracağını açıkladı ve Türkiye'nin birçok iline yaptığı ziyaretlerde bir gönüllü olarak yanında bulundum.Kuruluşu esnasında Sayın Davutoğlu'nun daveti ile kurucu olarak katıldığım partiye hiçbir beklentim olmadan maddi manevi hizmet etmeye çalıştım.Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na 2 defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup; kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim.3 Aralık 2022'de İstanbul'da Sayın Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen Kurucular toplantısında, kendisinin 'diğer partilerin durumu oldukça karışık, çok şükür bizim partiden ayrılan önemli bir kişi olmadı' söylemiyle duyduğum şiddetli rahatsızlık kararımın kesinleşmesine vesile oldu. Çünkü partiden nice liyakatli ve onurlu kurucu, il ve ilçe başkanı, teşkilat üyesi; yapılan yanlışları cesur bir şekilde eleştirdiği için ayrılmış ya da istifaya zorlanmıştı. Bu söyleme uygun olarak ben de 'önemli olmayan' arkadaşlarımın yanında onurlu bir duruş sergilemem gerektiği kanaatine vardım.Bir Genel Başkan olarak Sayın Davutoğlu'nun partideki birçok liyakatli arkadaşın hakkını, kadınların onurunu koruyamadığı ve asla eleştiriye açık olmadığı kanısı bir çoğumuzda karşılık bulmuştur. Güven ve inanç kaybı içinde bu yapıda yer almak anlamsız hale gelmiştir.Tüm giden arkadaşlar gibi benim de gerekçe ve gözlemlerim oldu ve yapının düzgün ilerlemesi için bu gerekçeleri de her ortamda açıkça Sayın Davutoğlu'na ve inandığım diğer paydaşlara dile getirdim.Fatma Şerefoğlu, Gelecek Partisi için Sakarya'da özveriyle çalışan İl Başkanı Ender Serbes'e Genel Merkez başta olmak üzere kumpas kurulduğunun altını çizdiği açıklamasında, haksızlık karşısında durmak üzere yola çıktıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:“Ancak ilk sallantıda en büyük kırılmamı yaşadım. Çünkü içinde bulunmaktan utanç duyduğum ve son 1 yıldır hiçbir faaliyetinde yer almadığım Etik Kurulu'nun kendisini tek kişilik karar merci ilan eden başkanı son aşamada devreye girerek adaletten yana değil, güçlüden yana taraf olmayı tercih etmiş ve Ender Bey'in istifa sebebi olmuştur.”Gelecek Partisi Etik Kurul Başkanı Ahmet Oğuz Karaoğlu'nu eleştiren Şerefoğlu, mobbing iddialarını isim vererek şöyle sürdürdü:“Yine aynı Etik Kurul Başkanı taciz ve nepotizm problemleri başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından birçok üye şikayeti varken; ilk kurul denemesini trollerin ucuz iftiralarıyla hadsizce benim üzerimde denemeye kalkmış ve onurlu duruşum karşısında başarısız olmuştur.Benzer bir şekilde Manisa ve birçok ildeki liyakatsiz başkanlar nedeniyle mobbinge uğramış arkadaşların toplu istifaları duyulmazdan gelinmiştir.Yurtdışından özel davet ile getirilen, donanımı ve kalitesi zaten yapının çok üzerinde olan bir kadın kurucumuz da kendisine yapılan mobbingler ve başarılarının gölgelenmeye çalışılması nedenleriyle istifasını vermiştir.Geçmiş vekillerimizden değerli kurucumuz Mustafa Öztürk de hem ilkesizlikler hem de söylemle icraat farklılıkları nedeniyle bu yapıda yer almak istemeyip istifasını vermiştir.”Şerefoğlu, Gelecek Partisi'nde liyakatsiz isimlerin bulunduğunu ifade ettiği açıklamasında, GP lideri Ahmet Davutoğlu'nun “mafyacılık oynayan akrabası” Suat Arıkan tarafından tehdit edildiğini gündeme taşıdı.Fatma Şerefoğlu'nun ifadeleri şöye:“İsimlerini saymakla bitiremeyeceğim birçok arkadaşım bu ve benzeri nedenlerle giderken; parti içinde ahlaksız, liyakatsiz ve biat edenler ödüllendirilmeye devam etmektedir. İlk günden itibaren partinin büyük çoğunluğu iktidar partisinden artma trollerden oluşmuştu ve ne yazık ki bu troller büyük bir hırsla kendilerinden olmayanları temizleme çabasındaydı. Burada ben de payıma düşeni Sayın Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası Suat Arıkan aracılığıyla seviyesizce tehdit edilerek aldım.”Gelecek Partisi'nde kadınlara yönelik tacizlerin boyutunun arttığını, delillere rağmen görmezden gelindiğini iddia eden Şerefoğlu, şunları kaydetti:“Kadınlara yönelik taciz parti içinde rahatsız edici duruma gelmişti, hepsi kanıtları ile paylaşılıyor ancak ısrarla üç maymun oynanıyordu. En son örneği de söz verildiği halde 14 aydır ihracı beklenen, kendini öne çıkarmak adına her oluşum ve siyasi partide kapıları zorlamış ancak burada ödüllendirilirmiş Genel Başkan Danışmanlarından biriydi. Servetinin fitresini veriyor diye mi bu yanlışlara göz yumulmaktaydı?Ne yazık ki yine kapalı kapılar arkasında konuşulanlar yok sayıldı.”GP'den istifa eden Fatma Şerefoğlu, “Bu yola çıkarken yaşadıklarını yaşatmayacak bir Genel Başkan ve oluşum inancım vardı, bu nedenle bir sivil toplum örgütü üyesi hassasiyeti ile görev aldım. Ancak büyük çoğunluğunu vasıfsız insanların oluşturduğu, nepotizmin zirve yaptığı bir yapıda adımın kirlenmesine daha fazla izin veremedim. Derdi koltuk değil vatana hizmet olan siyasetçilerin görev alacağı, insanların huzur ve refah içinde yaşayacağı bir ülke olmasını temenni ediyorum.” dedi.