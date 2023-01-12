Gaziantep’teki feci kazada otobüs şoförü asli kusurlu bulundu

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan rapor, 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir Memiş hakkında açılan dava dosyasına sunuldu.Hukukçu ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, aralarında 2 gazetecinin aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Abdulkadir Memiş'in olay mahalline geldiğinde frene basınca aracın hâkimiyetini kaybedip sağ taraftaki su kanalına girdiği, daha sonra sola doğru direksiyonu kırarak aracını yola döndürdüğü, yolda zikzak çizerek ilerlediği sırada aracının hakimiyetini tamamen kaybedip aracı sağ yanına devirerek olay mahallinde bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına çarptığı belirtildi.Otobüsün ilk fren iziyle durduğu nokta arasında 387 metre mesafenin olduğuna işaret edilen raporda, yol kenarında herhangi bir yağ akıntısının görülmediği ve yol kenarına duba konulduğunun tespit edildiğine yer verildi.Sanığın ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası bulunmadığını iddia etse de kaza yerindeki araçlara varmadan 291 metre önce frene basmaya başladığına dikkat çekilen raporda, "Tanık beyanları da dikkate alındığında sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyip mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce, yola gereken dikkatini vermeden seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idaresi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek, davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği kanaatine heyetimizce varılmış olup kazanın meydana gelmesinde daha önce meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve ilk kazaya karışan araç sürücüsünü ve yolcusunu kurtarmak için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve önlem almış mahalde yaya olarak bulunanların bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.Sanık Abdulkadir Memiş'in yüksek hızla dikkatsiz ve tedbirsizce araç kullanması nedeniyle, kendi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek kazaya neden olduğu vurgulanan raporda, sanık, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu bulundu.20 Ağustos 2022 tarihinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, aralarında 2 gazetecinin aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.