Gaziantep'te FETÖ operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Ocak'ta FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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