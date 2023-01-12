Gaziantep'te FETÖ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Ocak'ta FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.