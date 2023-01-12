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Devrim gibi yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hem çevre dostu hem ekonomik! Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon m² hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız" dedi.

Devrim gibi yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor
Ekleme: 12.01.2023 - 11:32 Güncelleme: 12.01.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Devrim gibi yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor
Hazine arazileri ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Hem çevre dostu hem ekonomik' diyerek atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon m² hazine arazisinin rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurmak için ekonomiye kazandırılacağını duyurdu.

ARAZİLER BELİRLENDİ

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarımsal üretime uygun olmayan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun arazileri belirledi.

41 İLDEKİ HAZİNE ARAZİLERİ İLANDA

41 ilde 160 milyon m² hazine arazisi ilana çıkarıldı. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 140 milyon m² arazinin daha ilana çıkacağının bilgisini verdi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek amacıyla maden ve jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler, tarımsal faaliyette bulunan kişiler başvuru yapabilecek.
Yatırımcılara 1 yıl ön izin verilecek, yükümlülükler yerine getirilirse 29 yıla kadar kullanılabilecek.

Devrim gibi yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor
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