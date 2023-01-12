CHP'li Barış Yarkadaş altılı masanın ortağı Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Ne dediğinin farkında mı?

Altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözlerini söylemişti. Cumhurbaşkanının genel başkanları dikkate almaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." cevapladı. CHP'li Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'nun sözlerine cevap vererek, "Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu’na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye’yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor! “Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek” diyen Davutoğlu, adeta “eli kolu bağlanmış” bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa’ya en çok Altılı Masa’nın aktörleri zarar veriyor. Ahmet Davutoğlu Altılı Masa’yı yoruyor." dedi.