Batman’da eski koca dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’da boşandığı eşi ve eşinin kardeşleriyle okul bahçesinde karşılaşan Ahmet D. ile taraflar arsında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. Ahmet D. tartıştığı eşi ve eşinin iki kardeşine pompalı tüfekle saldırdı. Saldırıda 1 kişi ölürken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Batman'da Korik Mahallesi Aydınkonak İlkokulu bahçesinde sabahın erken saatlerinde yaşandı. Çocuğunu erkek kardeşleriyle okula götüren Edibe G. ile o sırada okula gelen eski kocası Ahmet D. arasında tartışma çıktı.TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜÇıkan tartışmaya Edibe G.'nin kardeşleri de müdahil olunca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski koca Ahmet D. aracından çıkardığı pompalı tüfekle eski eşi Edibe G. ve kardeşleri Recep G. ile Aziz G.'ye ateş açtı.Saldırıda yaralanan Aziz G. olay yerinde hayatını kaybederken yaralı Edibe G. ve Recep G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.