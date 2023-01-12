Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu! Artık patinajlara yer yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında açıklamalarda bulundu.Uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarımızı planlamak üzere düzenli olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantılarımızı yapıyorduk. Yılda iki defa periyodik olarak yapılan bu toplantıların başkanlığını bizzat yürüdüyorduk. Ülkemizin bilim ve teknolojide bugün geldiği seviyede kurulumuz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Bilhassa nitelikli araştırma-geliştirme kaynağı, elektronik devlet projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji teknolojileri, medikal, bioteknoloji ve ulusal yenilik gibi alanlarda gerçekten iftihar verici neticeler elde ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra aynı işlevi görmek üzere Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulumuzu oluşturduk. Tabi bu arada ülkemizin öncelikleri de değişti. Bundan 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık çoğu alanda daha ötesine geçtik.Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan savunma sanayiindeki başarılarımız bunun en önemli ispatıdır. Aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktıları ile karşılaşıyoruz. Hamdolsun artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var. İnşallah ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023 bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. Türkiye Yüzyılı'na bilim ve teknolojide katettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz.Hedefimiz 2053'te Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyonuna ulaşmaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının son toplantısında ele alınan planın ilk maddesinin bilim ve aciliyet başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar için Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz kendi programımıza bağlı kalacağız. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'nın kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma konusundaki maharetlerini yaşadığımız tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nin şimdiden bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapmaya başladığını da görüyoruz.Bunun için biz kaynaklarımızı etkin kullanarak araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylemin ötesinde, asırlık bir özlemdir. Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, gerektiğinde değiştirenlerin, standartları belirleyenlerin, küresel ekonomi sistemini kontrol edenlerin bize karşı uyguladığı çifte standartlar hiçbirinizin moralini bozmasın.Artık patinajlara yer yok. Milletimizin asırlardır beklediği gün bugündür. Türkiye Yüzyılı milletimizin hayallerinin sembolüdür.