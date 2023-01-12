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Bakanlık Kocaeli'de 320 konutu açık artırmayla satışa çıkıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'nde 320 konutu 23-24 Ocak'ta açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Ekleme: 12.01.2023 - 15:43 Güncelleme: 12.01.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık Kocaeli'de 320 konutu açık artırmayla satışa çıkıyor
“Yeni Evim Projesi'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzaladığını ve yeni başlayacak projelerin kampanyaya dahil olacağını açıkladı. Yeni Evim Projesi çerçevesinde 100 bin ailenin ev sahibi olabileceği duyurulmuştu.

Bakanlık Kocaeli'de 320 konutu açık artırmayla satışa çıkıyor


Bu çerçevede Kocaeli Gebze'de 320 konut da açık artırma ile satışa çıkıyor. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan dairelerin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf olacağı bildirildi. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile satışa çıkan konutların hemen teslim edileceği de duyuruldu. Vatandaşlar, tanıtım ofislerine giderek örnek daireleri görme imkanına da sahip.

Lokasyon olarak çok iyi olduğunu ve böyle bir fırsatın kaçmayacağını vurgulayan Satış Sorumlusu Ömer Faruk Şimşek, “Burası Gebze Emlak Konut 3'üncü Etap, Kirazpınar Bölgesi. 23-24 Ocak'ta ihale usulü satış olacak. Burada 320 tane daire var, hepsi 3 1 ve ortalama 150 metrekareye sahip. Yüzde 40 peşinat ve 60 ay vade, 0,75 aylık faiz oranı mevcut. Peşin almak isteyenler için de total rakamda yüzde 20 indirim mevcut' açıklamasında bulundu.

Bakanlık Kocaeli'de 320 konutu açık artırmayla satışa çıkıyor

Yatırım olarak daire almak istediğini belirten Özlem Uçar, “Özellikle fiyatlar çok cazip geldi. Evlerin girişi de beni cezbetti. Tamamen otel konseptinde yapılmış. Bu kadar lüksünü beklemiyordum. Ben yatırımlık düşünüyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama fiyatları çok cazip. İstanbul'da bu paraya ev alma şansın yok. Mesafe de çok kısa olunca neden olmasın diye düşündüm. Evler ferah, çok da güzel yapılmış, bitişik de değil, bahçesi de var' dedi.

Dairelerin ulaşım imkanının iyi olduğuna dikkat çeken Serkan Çılgın, “Güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Konum olarak da güzel bir yerde. Güzel de bir kentleşme yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla iyi bir kalitede yapılmış. Tavan yükseklikleri normal dairelerden daha iyi. Apartmanın girişi standart dairelere göre çok daha geniş ve büyük. Site olarak da iyi olmuş. Fiyat olarak da bana uygun geldi. Her yere rahat bir ulaşımı var. Marmara'yla geçebiliyorsunuz, arabayla zaten rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz' ifadelerine yer verdi.

23-24 Ocak'ta saat 10.30'daki açık artırma Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde ve Kocaeli Kongre Merkezi C Blok Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrim içi de katılım sağlanabilecek.

Bakanlık Kocaeli'de 320 konutu açık artırmayla satışa çıkıyor
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