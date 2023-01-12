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Bakan Özer Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ekleme: 12.01.2023 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Özer, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasının ardından Özer, askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua etti, şehitlik defterini imzaladı.

Özer, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, Macaristan ziyaretim vesilesiyle, Birinci Dünya Savaşı esnasında Galiçya Cephesi'nde vermiş olduğunuz şanlı mücadeleden dolayı kabri şeriflerinizin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Vatan topraklarından çok uzaklarda, bütün zorluklara göğüs gererek vermiş olduğunuz kahramanca mücadeleyle, bizlere miras bıraktığınız vatanın her karış toprağını sizlerden aldığımız ilhamla hiç yılmadan savunmaya devam edeceğiz. Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de Macar kardeşlerinin yanında olacaktır. Ruhlarınız şad, mekanınız cennet olsun."
Bakan Özer'e, eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu eşlik etti.

Bakan Özer, şehitliğin ardından Gül Baba Türbesi'ne ziyarette bulundu.
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