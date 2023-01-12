Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklamlaar geldi. Şam ile görüşme ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu Şubat ayı başını işaret etti. Çavuşoğlu ayrıca, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.