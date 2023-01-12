Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklamlaar geldi. Şam ile görüşme ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu Şubat ayı başını işaret etti. Çavuşoğlu ayrıca, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir, henüz netleşen tarih yok'' açıklamasında bulundu.
LİBYA İLE HİDROKARBON ANLAŞMASI:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.
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