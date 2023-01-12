Bakan Bozdağ: Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’nci Yargı Paketi’yle ilgli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ; 7’nci Yargı Paketi’yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
'Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz'
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