Askerlik başvuruları dijitalleşiyor: Artık şube kapısında beklenmeyecek

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, komisyon üyelerine, 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Hamlesi' konulu sunum yaptı. Teknolojideki değişimi ve bunun insan hayatındaki etkilerini anlatan Koç, Türkiye'de internete erişim imkanı olan hane sayısı oranının yüzde 94'e ulaştığını ve her 10 kişiden 8'inin sosyal medyayı kullandığını söyledi.EN FAZLA KULLANILAN HİZMETLERDEN BİRİSİ OLACAKİçinde bulunulan çağa 'dijital çağ' denildiğini ve bu çağda herkesin veri üreten bir fabrikaya dönüştüğünü vurgulayan Koç, ardından e-Devlet'e değinerek, 'e-Devlet, 6 bin 700'ün üzerinde dijital hizmetin verildiği, belki dünyadaki en büyük dijital ortam. 2008'de 22 hizmetle başlandı. 15 senede 6 bin 700 hizmete ulaşmış durumdayız. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, sadece e-Devlet kapısındaki sunulan hizmetlerin sayısını artırmak değil, aynı zamanda kullanım miktarlarının artırılmasını istiyoruz. Geçen seneyi, yaklaşık 62 milyona yakın kullanıcıyla kapattık. Bu 62 milyon kullanıcı sayımız çok değerli. Çünkü biz 15 yaş üzerindeki bütün vatandaşlarımıza, e-Devlet kapısı, şifresi ve kullanma yetkisi veriyoruz. Vatandaşların e-Devlet hizmetine daha kolay ulaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl her erkek vatandaşımızın hayali olan askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız. Bu da en fazla kullanılan hizmetlerden birisi olacak' dedi.'BÜTÜN SÜREÇLER DİJİTAL OLACAK'Koç ayrıca, 3 gün önce e-Devlet'te yeni bir hizmet daha başlattıklarını belirterek, 'Takasbank ile birlikte artık ev satışlarında bile paranın transferi mümkün. Ev sattığınız zaman güvenli bir şekilde hiç parayı görmeden Takasbank aracılığıyla paranızın transfer olduğu bir dijital ortama doğru gidiyoruz. Bu yıl ikinci el araç satışlarında da elde edilen paranın gitmediği, bütün süreçlerinin dijital olduğu e-Devlet'e doğru da gideceğiz. Bunun çalışmaları devam ediyor' diye konuştu.Ardından yapay zekanın önemine değinen Koç, 'Düşünebilen cihazlar artık bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi bir kıyamet senaryosu değil. Aksine hayatımızın her alanını daha yaşanabilir kılacak, daha ferah etkiler bırakmak için yapay zeka her yerde diyoruz. Yapay zeka teknolojileri bugün sağlıktan tarıma, güvenlikten oyun teknolojilerine, hatta sanata kadar; hepimiz dijital sanatta yapay zekayı kullanıyoruz. Birçok alanda yer almaya başladı. Yapay zekayı bir sonraki dönemin dönüşümü olarak görüyoruz. Yapay zekanın, 2030 yılında tek başına 15 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yapay zeka olmazsa olmazımız ve yeni pazarlar oluşturacak. Küresel değer zincirleri, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojiler doğrultusunda yeniden şekillenecek. Küresel sistemin kuralları değişiyor ve biz de bu küresel sistemde daha büyük bir pay almak istiyoruz. Yapay zekayı da bu nedenle küresel dijital devrimin bir sonraki dalgası olarak görüyoruz. Yapay zeka alanı Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. 2025 yılına geldiğimiz zaman yapay zeka alanında 50 bin istihdama ulaşmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.