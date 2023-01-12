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Antalya'da kuvvetli yağmur hayatı felç etti

Akşam saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla bölgede su taşkınları oluştu. Göle dönen caddelerde araç sürücüleri zor anlar yaşarken metrekareye 177 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Ekleme: 12.01.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.01.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da kuvvetli yağmur hayatı felç etti
Antalya 2 gündür sağanak yağmurla mücadele ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu kentte cadde ve sokakla adeta göle döndü.

Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti.

Sürücüler zor anlar yaşadı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrilirken, bazı ağaçların da yerinden söküldüğü görüldü.

Su birikintilerinin de oluşmasıyla sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkan sahipleri de su baskını endişesiyle tedbirleri artırdı.

Ulaşımda aksamalar oldu
Öte yandan fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde de iki gün boyunca ulaşımda aksamalar yaşandı.

Metrekareye 177 kilogram yağış düştü
Aktarılan son bilgilere göre, şiddetli yağış nedeniyle son 24 saatte metrekareye, Elmalı'ya 109,3, Döşemealtı'na 177,1, İbradı'ya 100,6, Kumluca'ya 145,2, Manavgat'a 114,9 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodlu uyarısı devam ediyor.

Seralar da nasibini aldı
Bazı araçlarında yolda kalmasıyla ekipler harekete geçti.

Geçtiğimiz aylarda bölgedeki seralar sel felaketinde zarar görmüştü. Sağanak yağmurla birlikte yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Mağaza camlarını fırtınaya dayanamadı
Oteller bölgesindeki bir alışveriş merkezinde mağazaların camları, rüzgarın etkisi ile patladı.

İşletme çalışanları, sabahın ilk ışıklarıyla iş yerlerinde etrafa saçılan parçaları toparlamaya çalıştı.

Fırtınanın saatteki hızı 122 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Antalya'da kuvvetli yağmur hayatı felç etti

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