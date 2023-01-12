Ankara'da kazada 2 kaçak göçmen camiye saklandı

Ankara'da dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan 20 yaşındaki Bekir Ç. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.Kazada Bekir Ç. ve 19 yaşındaki yedek şoför Caner A. ile birlikte 22 kaçak göçmen yaralandı.Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 göçmen ise kaçtı. Kaçak göçmenlerin, Çankaya ilçesindeki Türkkonut Merkez Cami'ne saklandığı belirlendi.Göçmenler hastaneye kaldırıldıGöçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 2 göçmen yakalanarak, hastaneye kaldırıldı.Ayrıca yaralılardan şoför Bekir Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin, tedavilerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.