Ankara'da kazada 2 kaçak göçmen camiye saklandı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonrasında 22 kişinin yaralandığı kazada, 2 göçmenin camiye saklandığı ortaya çıktı.
Ankara'da dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan 20 yaşındaki Bekir Ç. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada Bekir Ç. ve 19 yaşındaki yedek şoför Caner A. ile birlikte 22 kaçak göçmen yaralandı.
2 göçmen camiye saklandı
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 göçmen ise kaçtı. Kaçak göçmenlerin, Çankaya ilçesindeki Türkkonut Merkez Cami'ne saklandığı belirlendi.
Göçmenler hastaneye kaldırıldı
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 2 göçmen yakalanarak, hastaneye kaldırıldı.
Şoförün hayatı tehlikesi var
Ayrıca yaralılardan şoför Bekir Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Göçmenler sınır dışına gönderilecek
DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin, tedavilerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
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