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AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili 'çok önemli bir dosya' açıklayacağını duyurmuş 'Can güvenliğim yok' diyerek dosyayı 3 kişiye emanet ettiğini söylemişti. AK Parti'den Özgür Özel'in açıklamalarına ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Özgür Özel'in bugün sosyal medyada kurulan trol ordusu iddiası ile ilgili "Tırt mı derler, dağ fare doğurdu mu derler?" diyerek "Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, 'can güvenliğine' kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
Ekleme: 12.01.2023 - 16:52 Güncelleme: 12.01.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ile ilgili çok önemli bir basın açıklaması yapacağını söylemiş ve elindeki dosyaları başına bir şey gelirse diye üç arkadaşına verdiğini söylemişti.

Bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında İçişleri Bakan müşaviri olan Emin Şen'in Telegramda trol ordusu olduğunu, şirketi aracılığıyla da belediyelerden ihale aldığını iddia etmişti.

Açıklama sonrası AK Parti'den ilk yorum Bülent Turan'dan geldi.

Turan'ın açıklaması şöyle;

'Halk arasında “tırt”mı derler, “dağ fare doğurdu” mu derler?! “Yok can güvenliğim yok. Yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim” dedi; ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bk yalanladı Özgür Özel'i Neymiş; sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış! Hey Allah'ım! Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, “can güvenliğine” kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz.'
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