Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6'lı masada kriz çıkaran sözlerine tepkiler dinmiyor. CHP ve İYİ Parti'den gelen zehir zemberek sözlerin ardından bir tepki de CHP'nin fonladığı Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan geldi.CHP yandaşı Şirin Payzın sert sözlerle eleştirdiği Gelecek Partisi liderini Ahmet Davutoğlu'na için 'bu özgüvenin nereden geliyor' ifadelerini kullandı.Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına tepkiler dinmiyor! Şirin Payzın: 'Bu özgüven nereden geliyor' | Video'Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz.'Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek 'Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır' şeklinde konuştu.Davutoğlu, 'Biz sorumluluğu paylaşmak adına kabinede olacağız. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısına muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olunca sorumluluk sahibi de olunur. Önce Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında.' dedi.