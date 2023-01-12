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62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Burhan Çaçan'dan gelen son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. 62 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yıl önce Erzurum Radyosu'nun düzenlediği amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. İşte tüm detaylar…

Ekleme: 12.01.2023 - 16:03 Güncelleme: 12.01.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. 2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi.Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.


BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?
1960 Ağrı doğumlu Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı.
Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı.
Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti!
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