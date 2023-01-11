Kaçak göçmenlerin barındığı belirlenen ve şok ev olarak tabir edilen 47 metruk yapı, belediye ekipleri tarafından jandarma nezaretinde yıkıldı.

Van'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…Göçmen kaçaklığı ile mücadelesini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde kaçak göçmenlerin barındığı 50 metruk yapıyı tespit etti.lçede 'şok ev' olarak tabir edilen 50 metruk yapıdan 47'si, jandarma ekipleri nezaretinde belediye tarafından yıkıldı.Van'da, kaçak göçmenlerin barındığı 47 ‘şok ev' yıkıldı ViDEO