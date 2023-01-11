Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Türk askeri ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik başlattığı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Her noktada teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Türk askeri başarısına başarı katıyor.Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristlere geçit verilmiyor.Bir yeni başarı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.MSB: "Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.