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Türkiye öncülüğünde Rusya-Ukrayna arasında kritik görüşme

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara'da görüşme yapıldı. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapılması bekleniyor.

Ekleme: 11.01.2023 - 12:35 Güncelleme: 11.01.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Türkiye öncülüğünde Rusya-Ukrayna arasında kritik görüşme
Ankara'da düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında; çocuk ve insan hakları, yaralılar ile askerlerin değişimi hakkında yol haritasının belirlenmesi için Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü görüşme yaptı.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova'nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapılması bekleniyor.
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