Tekirdağ'da beton mikserin altında kalan yaşlı adam öldü
Yolda yürürken seyir halindeki beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ Çorlu'da feci bir kaza yaşandı.
79 yaşındaki Dursun Özçiçek, karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışırken Abdi Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı.
Görenlerin fark ederek sürücüye seslenmesi üzerine mikser şoförü durup yardım istedi.
15 dakika mikserin altında kaldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı vatandaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Yaralı hayatını kaybetti
Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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