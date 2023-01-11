Süleyman Soylu: Pasaport harçlarında ücret farkı alınmayacak

2023 yılına girilmesinin ardından zamlar arka arkaya geldi.Yaşanan zamlardan etkilenen bir alanda pasaport defter ve harç ücretleri oldu.Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların pasaport defter ve harç ücretleri için yeni yılda geçen yıla göre yüzde 123 fark ödemesine karar verildi.Bunun yanı sıra birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı.Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluştururken birçok kişi randevu alamadı.2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023'e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı.Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123'lük zammın farkını yatırmaları istendi.Pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya el attı.Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, 'Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak. Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport veriliyor, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaşıldı, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderiliyor.' ifadelerini kullandı.