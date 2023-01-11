Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

Karara göre, 8 Ağustos 2016 tarihli ve 29 bin 793 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının(a) bendinde değişikliğe gidildi.Yenileme merkezleri ve veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 3 ay taksit yapılabilecek.Yeni karara göre 37 bin 500 lira tutarında bir telefon almak isteyen tüketici, 12 bin liranın haricinde kalan 25 bin 500 lirayı, 8 bin 500 biradan 3 taksitle ödeyerek borcunu kapatma imkanına kavuşacak.Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.