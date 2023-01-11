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Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, cep telefonu satışlarında 12 bin liranın üzerinde 3 taksit yapılabilecek.

Ekleme: 11.01.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!
MEVCUT YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Karara göre, 8 Ağustos 2016 tarihli ve 29 bin 793 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının(a) bendinde değişikliğe gidildi.

YENİLENMİŞ ÜRÜN NİTELİĞİNDEKİ TELEFON SATIŞLARI HARİÇ TUTULDU

Yenileme merkezleri ve veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 3 ay taksit yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

12 BİN LİRA HARİCİNDE KALAN RAKAM 3 TAKSİTE BÖLÜNECEK

Yeni karara göre 37 bin 500 lira tutarında bir telefon almak isteyen tüketici, 12 bin liranın haricinde kalan 25 bin 500 lirayı, 8 bin 500 biradan 3 taksitle ödeyerek borcunu kapatma imkanına kavuşacak.

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!
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